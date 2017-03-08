Uluslararası Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC) öğrencisi Alexandru Oprea, ABD’nin dünyaca ünlü Stanford Üniversitesinin düzenlediği yaz bilim kampına burslu olarak kabul edildi.

ICHC 11’inci sınıf öğrencisi olan Alexandru Oprea, matematik ve fizik olimpiyatlarında çeşitli ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştı.

Stanford Üniversitesinin düzenlediği bilim yaz kampına dünyanın birçok ülkesinden seçilen, alanında başarılı ve akademik seviyede yeteneği olan öğrenciler davet ediliyor.

Dünyanın her yerinden gelen başarılı öğrenciler, uluslararası bilgi ve birikimleri ile tecrübelerini paylaşacaklar. Katılımcı öğrenciler, kamp boyunca sıkı bir ders programına da tabi tutularak, liselerin müfredatında bulunmayan dersleri işleyecekler.

Alexandru Oprea, 25 Haziran- 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyaca ünlü bilim adamlarının sunacağı “Mühendisliğe Giriş’’ program kadrosuna da kabul edildi.

AMERİKA SAT SINAVINDA EN YÜKSEK NOTU ALMIŞTI

Fizikte ve başarılarında kendisine en büyük desteği, okul ve öğretmenlerinden aldığını belirten Alexandru Oprea, bu yıl, Amerika Üniversite Yerleştirme Sınavı (SAT)’ın Matematik ve Fizik testlerinden de en yüksek notu almayı başarmıştı. Oprea, girdiği SAT sınavında Matematik’te 800, Fizik’te de 755 puanla önemli bir başarıya imza atmıştı.

Romanya’nın gururu Oprea, geçen yıl, Houston (ABD) düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında da “Enerji, Mühendislik ve Çevre” isimli projesi ile bronz madalya kazanmıştı. Başarılı öğrencinin, geçtiğimiz yıl sergilenen “Geleceğin Bilim Laboratuvarı” isimli bir de projesi var. Proje, 70 ülkeden ilk 500 proje arası girmeyi başarmıştı.

ICHC öğrencisi Alexandru Oprea’nın başarısına Romen medyası geniş yer ayırdı.