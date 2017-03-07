15 Temmuz’dan sonra cezaevlerinde ve gözaltında ölümlere bir yenisi daha eklendi. Danıştay Tetkik Hakimi 29 yaşındaki Mehmet Tosun’un hapishanede hastalanarak öldüğü ve bugün defnedildiği ortaya çıktı. İşkence, hastalık ve intihar etti iddiasıyla açıklanan cezaevlerindeki ölümlerin sayısı 30’u geçti.

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün twitter hesabında duyurduğu acı olayla ilgili sosyal medyada yeni bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Tosun’un Danıştay 11. Daire’de tetkik hakimi ve tutuklandığında bir aylık evli olduğu kaydedildi. Tosun’un immun sisteminde problem olduğu bilindiği halde önce KHK ile görevinden ihraç edildiği sonra tutuklanarak hapse konulduğu öğrenildi. Tosun’un 2 yıldır tedaviye gittiği, hastalığının seyrinin cezaevine düştükten sonra olumsuz yönde değiştiği belirtildi. Sosyal medyada konuya dikkat çekmek için #HakimMehmetTosunÖlümsüzdür etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

AKP’nın 21 Temmuz 2016’da Olağanüstü Hal ilan etmesinden sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile hakim-savcı ve kamu çalışanlarıdan oluşan 4 bin 233 kişi ihraç edilmiş, kamudan uzaklaştırılmıştı. Darbeden bir gün sonra başlayan cadı avı ile 3 binden fazla hakim ve savcı gözaltını alınmış ve tutuklanmıştı. Danıştay’dan önce 672 sayılı KHK ile 83 kişi sonra 678 sayılı KHK ile 8 kişi olmak üzere toplam 91 kişi ihraç edilmişti.

Şüpheli ölümler konusunda cezaevlerinde ve gözaltında yaşanan işkence ve benzeri iddialar hiçbir zaman araştırılmadı, üstü örtüldü. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre hastalık, intihar görüntüsü ve benzeri sebeplerle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’u geçti. İstanbul Emniyeti’nde öğretmen Gökhan Açıkkol’un işkence altında ölümü, Bursa’da daha önce kritik davalara bakan Seyfettin Yiğit isimli savcının intihar etti diyerek gösterilen ölümleri kamuoyunda tartışılmıştı.

Aygün’ün mesajı şöyle:

Mehmet Tosun 29 yaşında Danıştay Tetkik Hakimi.. KHK ile meslekten çıkarıldı, tutuklandı.. Hapishanede hastalandı, dün öldü, bugün gömüldü.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) March 7, 2017