Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi gerilim, geçen yılki büyük kaybı telafi etme derdindeki turizmcileri kaygılandırıyor. Gerilim nedeniyle gurbetçilere yönelik ‘Komşunu da al gel’ kampanyasının açılışı da ertelendi.

Rusya krizini yeni atlatan turizmciler, şimdi de Almanya ile ‘Nazi’ polemiğinin tedirginliğini yaşıyor. Bazı bakanların referandum mitinglerinin Alman makamlarınca engellenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulamayı ‘Nazizm’ olarak itham etmesi iki ülke arasındaki krizi derinleştirmişti,

Almanya, geçtiğimiz yıl üst üste yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, turizm açısından önemli kayıp verilen pazarlardan biriydi. Turizmciler, iki ülke arasındaki gerginliğin kısa süreceği ve diplomatik yollarla aşılacağı umudunu taşısa da, siyasilerinin her gün dozu artan karşılıklı sert açıklamaları sektörü düşündürüyor.

Almanya cephesinden Türk turizmcileri en tedirgin eden açıklama Alman Sol Parti lideri Katja Kipping’den geldi. Kipping, Türkiye’ye turist göndermeme çağrısı yapmıştı.

​Almanya, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke statüsünü 2013’te Rusların elinden almış, sonraki 3 yıl da bu unvanı korumuştu. 2015’te Türkiye’ye yaklaşık 5.6 milyon Alman turist gelirken, 2016’da ise özellikle terör olayları nedeniyle bu rakam 2 milyon kişi azaldı. Almanya pazarı ocak ayına yüzde 31’lik düşüşle başlamasına rağmen, umut verici gelişmelerin ve gurbetçilere yönelik ‘Komşunu da al gel’ kampanyasının etkisiyle pozitif bir ivme bekleniyordu. Ancak Almanya’daki referandum toplantılarına izin çıkmaması sonrası gerilen ilişkiler, bu kampanyanın açılışını da erteledi.

Türk turizmcilerin, şimdi gelişmeleri endişeyle izlediği belirtiliyor.