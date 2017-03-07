Gazeteci Zehra Doğan’a, askeri operasyonlar sonrasında harabeye dönen Nusaybin’den çekilen bir kareyi resmettiği için 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Gazeteci ve ressam Zehra Doğan’a, sokağa çıkma yasağı döneminde Mardin, Nusaybin’de çizdiği resimleri sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Doğan, Twitter hesabından, hapis cezasına gerekçe gösterilen resmini “‘Yıkık binalara neden Türk bayraklı bu resmi yaptın’ diye 2 yıl 10 ay hapis aldım. Oysa bu fotoğrafı çeken onlardı. Ben sadece resmettim.” notuyla paylaştı.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Mart’ta görülen duruşmada savunma yapan Doğan, şunları söyledi: “Yapmış olduğum paylaşımlarda yorum yoktur. Sadece habere dayalı paylaşımlardır.”

Avukatı Aslı Pasinli de “Müvekkilim gazeteci ve güzel sanatlar mezunudur. Yaptığı çizimlere yorum yapılmadan paylaşılmıştır” dedi. Avukat Şiraz Baran da Doğan’ın gazeteci olarak Nusaybin’de bulunduğunu söyledi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Doğan’ın, “örgüt üyeliği”nden beraatına karar verirken, 21 Aralık 2015 – 9 Aralık 2016 tarihlerinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve 22 Aralık 2015 tarihinde Nusaybin’de 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.