Yalnızca akıllı telefonlarda bulunabilen Bylock’u kullandığı gerekçesiyle 7 ay tutuklu kalıp dün tahliye edilen vatandaşın 10 yıl önce üretilen Nokia 1200 model akılsız telefon kullandığı belirlendi.

Apple market ve Android marketten herkesin indirebildiği uluslararası bir uygulama olan Bylock’a terör delili deyip on binlerce insanı cadı avı ile mağdur ettiler.

‘Bylock’ bahanesiyle 7 ay önce tutuklanan bir kişi dün tahliye edildi. Tahliye gerekçesi, itiraf gibi. ‘Bylock’ operasyonlarının altının ne kadar boş olduğunu gözler önüne seriyor.

Yalnızca akıllı telefonlara yüklenebilen Bylock programını kullandığı gerekçesiyle 7 ay tutuklu kalan şahsın, 10 yıl önce üretilen ve akılsız bir telefon olan Nokia 1200 modelini kullandığı belirlendi.

Aşağıdaki mahkeme yazısında görüldüğü gibi, 10 yıl önce üretilip şu an üretimi olmayan basit telefonları kullananları bile cadı avı ile hapse attılar.