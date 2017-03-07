Türkiye’de masum insanlara yönelik cadı avı ve suçlamalar artık trajikomik boyutları da aştı.. Erzurum’da Hizmet Hareketine (Gülen sempatizanı) yönelik davada duruşma savcısı, Kur’an kursundaki çocuklar için meyve sebze hali esnafından patates isteyen sanıkların, ‘terör finansmanı’ suçlamasından beraatlarını örgüt üyeliğinden ise hapsedilmelerini istedi.

Erzurum’da Hizmet Hareketine yönelik soruşturma kapsamında görülen davada savcı Fatih Yılmaz, ‘meyve ve sebze hali esnafından Kur’an kurslarına yardım için ücretsiz meyve ve sebze istemekle’ suçlanan sanıkların ‘terörizmin finansmanı’ndan beraatlarını istedi. Savcı Yılmaz, sanıklara ‘Silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan ise 15 yıl hapis cezası talep etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanıkların Erzurum’daki Toptancı Meyve ve Sebze Hali’nde, Kur’an kurslarına yardım için haldeki esnaftan ücretsiz meyve, sebze aldıklarını büyük bir suç gibi sumuştu.

Duruşma savcısı Fatih Yılmaz, mahkemeye sunduğu esasa ilişkin görüşünde sanıkların tümünün ‘himmet’ toplamak suretiyle ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçundan beraatını istedi.

Önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenen M.Ö., eczacı Erdoğan Y.’nin sebze halinden Gülen sempatizanlarının ‘Himmet’ topladığını belirtmiş, “Patronum sebze haline gelen Erdoğan Y.’ya bir çuval patates vermemi söyledi. Kur’an kursuna yardım olduğunu belirtti” demişti.

Mahkeme Heyeti, iş adamı Ş.Ç. ve Ü.G. hakkında yakalama kararı çıkarırken, tutuklu sanıklar S.Ç., S.Ö., U.O., H.Y., Eczacı E.Y.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.