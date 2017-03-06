Türkiye, Bylock ve ‘F..ö’ gerekçesiyle tutukladığı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay’ı serbest bırakmadığı için Güvenlik Konseyi’ne sevk edildi.

Reuters’in haberine göre, ‘BM Mahkemesi, Türkiye’yi uluslararası yargıcı serbest bırakmaması nedeniyle Güvenlik Konseyi’ne sevk etti’ diye duyurdu.

Akay, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne bağlı olan Ruanda’daki savaş suçlarına ilişkin temyiz mahkemesinin beş kişilik yargıç heyetinde yer alıyordu. Akay’ın tutuklanması üzerine, Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye’ye yargıcın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuş, Ruanda davalarının kilitlendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Aydın Sefa Akay,uluslararası ceza mahkemeleri tarihinde tutuklanan ilk BM yargıcı