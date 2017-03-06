“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmak” deyimi bugünlerde Romanya’daki Tatar Birliği için kullanılıyor. Kendi aralarında yaşadıkları iç çekişmeler nedeniyle 27 yıldır ilk kez Parlamentoya milletvekili gönderemeyen Romanya Müslüman Tatar-Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB), şimdi aynı nedenlerle iptal edilen başkanlık seçimleri şokunu yaşıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Köstence Mahkemesinde çıkan kararda RMTTDB’nin geçtiğimiz yıl 9 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdiği başkanlık seçimleri geçersiz kabul edilerek iptal edildi. İptal edilen kongrede, Celil Esergep oybirliği yeniden RMTTDB başkanı seçilmişti.

Mahkeme, RMTTDB eski milletvekili Amet Varol ile RMTTDB Bükreş Şubesi başkanı Metchıure Gafar’ın yaptığı başkanlık seçimi itirazını haklı görerek kongre seçimlerini iptal etti.

Taraflar, mahkemenin yazılı kararı kendilerine ulaştıktan sonra seçimle ilgili girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Mahkemenin, Tatar Birliği’nin yeni kongresi ve seçim süreci ile ilgili geçici bir yönetim kurulu ataması bekleniyor.