Bükreş’te bulunan Politehnica Üniversitesinden yenilik meraklısı bir grup öğrenci, parkinson hastalarının; tanı, tedavi ve takibinde kullanılacak devrim niteliğinde bir ‘eldiven’ buluşuna imza attı. Genç mucitler geçtiğimiz günlerde ses getiren buluşlarını tanıttı.

Bükreş Politehnica Üniversitesi Kütüphanesinde düzenlenen ‘yeni icatlar’ sergisinde, geliştirdikleri yeni icatla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen genç bilim adamları, ‘Tremdix’ ismini verdikleri sensörlü özel eldivenin Parkinson hastaları için büyük kolaylıklar sağlayacağı görüşünde.

Şu anda Parkinson hastalarının uzun süreli takip ve kayıt sistemi bulunmadığını belirten genç mucit ekipten Ana Dragan, “Tremdix eldiveni, hem doktorlar için hem de Parkinson hastaları için çok önemli kolaylıklar ve doğru gözlemleme imkanı sağlayacak.” dedi.

Halen doktorların Parkinson hastalarını klasik gözlemleme ve muayene yöntemi ile tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Dragan, bu eldivenle doktorların uzaktan bile hastaları takip ve ilaç dozlarını ayarlama imkanı sağlayabileceğini kaydetti.

Yeni icatlar sergisine; siber güvenlik, akıllı tarım, Enerji, sağlık & yaşam, akıllı şehir olmak üzere 6 alanda 62 ekip katıldı.