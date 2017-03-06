Bu sene Ukrayna’da düzenlenecek 62. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Romanya’yı “Yodel it” şarkısıyla Ilinca Feat – Alex Florea ikilisi temsil edecek.

Kısa bir hazırlık sürecine rağmen elemelerde seçilmelerinden ve Romanya’yı temsil etmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarını belirten Alex Florea, ülkelerini en güzel şekilde temsil edeceklerini kaydetti.

Ilinca ise şarkıyı ilk seslendirdiklerinde yarışmaya katılmaya karar verdiklerini ifade ederek duygularını “çok sevinçliyim” şeklinde ifade etti.

Şarkının bestesini yapan Mihai Alexandru, “Eurovision”u Romanya’ya getirmek istiyoruz” dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali, 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Final için 42 ülke yarışacak.