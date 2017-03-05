Kayseri’de polis cezaevindeki hizmet hareketi mensuplarının ailelerine yardım topladıkları için 12 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri Emniyeti cadı avına tam gaz devam ediyor. Burs verdiği için gözaltına alınıp tutuklanan cezaevinde bulunan onlarca hizmet hareketi mensuplarının ailelerine destek amacıyla yardım topladıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

24.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen cadı avı operasyonunda Hanifi Y. Ve Muaz B. ile Kayseri’de esnaflık yapan Mehmet A., Altan A., Hacı Ali D., Mahmut A., Mustafa A., Selçuk A., Fuat G., İbrahim Ş., İhsan Y. Ve Ali K. yakalanarak emniyete götürülmüştü.