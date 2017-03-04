Meral Akşener, Devlet Bahçeli’nin ‘Ver Bilal’i al başkanlığı’ sözleriyle karşı çıktığı başkanlığa tam destek vermeye başlamasının ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ‘Al başkanlığı, hallet Meral’i’ anlaşmasının olduğunu öne sürdü.

MHP genel başkan adaylarından Meral Akşener, genel merkezin başkanlık sistemine verdiği desteğin ardında Erdoğan-Bahçeli arasındaki ‘Al başkanlığı hallet Meral’i’ anlaşması olduğunu iddia etti.

Sözcü gazetesine konuşan Meral Akşener, “Bugün bu başkanlık sisteminin aniden ortaya getirilmesinin sebebinin, bizim kurultayımızla ilgili olduğuna kalpten inanıyorum. Kurultay kararıyla birlikte AKP oylarının yüzde 8’i MHP’ye kaymıştı. O nedenle, “Al Başkanlığı, hallet Meral’i” anlaşmasıdır bu. Ben buna kesin olarak inanıyorum. Tabii buna MHP camiası ayağa kalktı” dedi.

Meral Akşener röportajından satırbaşları şöyle:

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde) Bahçeli önce Abdullah Gül’e gitti, ancak teklifi kabul görmedi. Kılıçdaroğlu benim ismimi getirmiş gündeme, Bahçeli çok kızmış bu teklife! Sonuçta Ekmeleddin Bey’in adı çıktı, Kılıçdaroğlu da kabul etti. İhsanoğlu ile ciddi bir biçimde çalıştım. Fakat gördüm ki o kampanya sırasında İhsanoğlu cami avlusuna bırakılmış bir çocuk gibi ortada kaldı!



7 Haziran seçimlerine millet AKP ile MHP’nin ortak iktidarını istedi. İşte orada karanlık bir alan var. O gece, hiç kimseyle konuşmadan Bahçeli’nin çok büyük bir şiddetle “Hadi bakalım seçime” demesi… O konuşmayı yaparken Genel Başkan Yardımcıları hayretler içinde baktı. Ha, anlaşıldı ki, biz Türkiye’yi seçime doğru götüreceğiz. O arada CHP ile Meclis Başkanlığı seçiminde kavga edildi. Oysa biz Meclis Başkanlığı’nı almış olsaydık, AKP-MHP hükümeti kurulurdu. Bunun önüne geçen iki kişi var, biri Bahçeli’dir, diğeri de Erdoğan.

O arada biz çıktık “Bu 1 Kasım MHP için başarısızlıktır” deyip kurultay istedik. Bugün bu başkanlık sisteminin aniden ortaya getirilmesinin sebebinin, bizim kurultayımızla ilgili olduğuna kalpten inanıyorum. “Al Başkanlığı, hallet Meral’i” anlaşmasıdır bu. Ben buna kesin olarak inanıyorum.





İki partinin oyu yüzde 62. Bakalım yüzde 62’yi toplayabilecekler mi, göreceğiz. MHP tabanının yüzde 80’i ‘hayır’ verecek. Sayın Bahçeli, bu nedenle beka sorunu çıkardı. Cumhurbaşkanını “Partili Cumhurbaşkanı” haline getirmek için nasıl bir beka sorunu var, Bahçeli anlatmak zorunda.

Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrımdır, bırakın forsu, çıkın Saray’dan, inin o arabalardan, inin sahaya ve ‘evet’ için çalışın. Devletin gücünü bırakın, bizimle eşit şartlarda çalışın. Bu koşullarda ‘evet’ çıkarabiliyorsanız, ondan sonra partili bir cumhurbaşkanı mı oluyorsunuz, ne oluyorsanız olun.

Hiç korkmuyorum. Neden korkayım? “Harami vardır deyu korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var?…” Oğlum maaşla bir yerde çalışıyor, işadamı değil, şirketi yok… Eşim kaç yıldır İzmit’e işine otobüsle gidip gelir. Verilemeyecek hesabınız olmadığı zaman korku duygunuz da olmuyor.