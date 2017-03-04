Erdoğan iktidarının Hizmet hareketine yönelik cadı avı yargılamaları devam ediyor. Denizli’de vasiyetnamesinde yer alan “Başıma bir şey gelirse sağlığımda destek olduğum gibi öğrencilere burs verilmeli’ ifadesinden dolayı terörden yargılanan iş adamı Sezai Günalp, “Vasiyet yazmak sünnettir. Okulların başarılarından etkilendim.” dedi.

Denizli’de Hizmet Hareketine yönelik cadı avı soruşturması kapsamında Ticaret Odası’nın eski Başkanı Necdet Özer’in de aralarında bulunduğu tutuklu işadamları ifade verdi.

İşadamlarından Sezai Günalp, iddianameye giren ve içinde “Benim başıma bir şey gelirse özel bir vakıf kurularak kazançtan yüzde 20 pay, sağlığımda destek olduğum gibi öğrenci burslarına ağırlık verilmeli, Fethullah Hocaefendi hizmetleri ağırlıklı olarak desteklenmeli” ifadelerinin bulunduğu vasiyetine dayanarak yapılan tüm suçlamaları reddetti.

Sezai Günalp, vasiyetnamesi konusunda şunları söyledi:

“Vasiyet yazmak sünnettir. Yazdığım vasiyetler tavsiye niteliğindedir. Bahse konu vasiyeti 2003 yılında yazdığımı hatırlıyorum. İddianameye bahis olan vasiyeti bu yapının öğrencilerinin uluslararası başarılarından etkilenerek yazdığımı düşünüyorum.”

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aramalarda bulunan 1 dolara ilişkin savunma yapan Günalp, “Ben sık yurt dışına çıkarım. En son İtalya’ya gitmiştim. Burada yaptığım alışverişlerin ardından artan dolarları kasaya koydum. Evimde yapılan aramalarda daha başka 1 dolarlar olmasına rağmen sadece 1 tanesini aldılar. Görevli arkadaşlar kamerayla sadece 1 doları çekerek zapta aldılar. O günkü görevlilerin, muhtarın bu konuda tekrar dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

Denizli Ticaret Meclis üyesi olmasının, döneminde Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’yle akraba olmasından mı, yoksa cemaat tarafından önerilmesi yüzünden mi olduğu yolundaki soruya ise Günalp, şu yanıtı verdi: “Siyasi çalışmalarımız sırasında çeşitli cemaatlere ziyaretlerde bulunmuş olabiliriz. Bazı kermeslere giderdim. Mütevelli heyetini bilmem. Meclis üyesiyken yaptığımız işlerden başkanın haberi olurdu. Kimseden talimat almadım.”

Duruşmada Sezai Günalp’in avukatı iddianamede müvekkili hakkında ‘Cemaatin içinde Sakallı olarak bilinir’ ifadesi geçtiğini, bunu reddettiklerini, ByLock kaydının bulunmadığını, Bank Asya’da hesabı olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme tahliye talebini reddetti.