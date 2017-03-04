Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir’deki referandum mitingi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yapacağını söyleyip mitinge ara verdi. “Bir yere ayrılmayın” diyen Yıldırım, kürsüye tekrar dönmedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin toplantılarına izin vermeyen Almanya’nın Başbakan’ı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. Yıldırım, “Saat 15.00’te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceğim, bir yere ayrılmayın” diyerek mitinge ara verdi. Saatin kaç olduğunu da halka soran Binali Yıldırım bir daha kürsüye dönmedi. Binali Yıldırım’ın vatandaşlara “Ayrılmayın bir yere geliyorum” şeklindeki sözlere kameralara yansıdı.

‘Abidik gubidik işler oluyor, hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor!’

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde referandum çalışmaları için gittiği Sinop’ta da yine inanılmaz bir gaf yaptı. Yıldırım, “Abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş” dedi.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumuna ilişkin detayları anlatan Yıldırım mevcut sistem için “Seçimde mevcut sisteme göre siz hükümeti seçemiyorsunuz, sadece meclisi seçiyorsunuz. Kim bakan olacak kim başbakan olacak buna karar veremiyoruz. Sonra orada abidik gubidik birtakım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri Başbakan olmuş” dedi.