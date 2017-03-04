İki minik kafadar, ‘ırk körlüğü’nün ne anlama geldiğini dünyaya gösterdi.

Jax 5 yaşında. Saçlarını okuldaki en iyi arkadaşı Reddy Weldon’nın saç modelinde kestirmek için annesinden onu berbere götürmesini istiyor: “Reddy gibi kestireceğim, ona benzemek istiyorum.” ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Weldon ve Jax’ın amacı öğretmenleri Bayan April’ı kandırmak. Saçlarını aynı modelde kestirirlerse öğretmenlerinin onları karıştıracağına eminler.

Jax’in annesi Stith Rosebush iki kafadarın hikâyesini sosyal medyada yayımlayınca Jax ve Reddy’nin güçlü mesajı dünyaya yayıldı ve haber pek çok dile çevrildi. Reddy’nin bir siyahi olması ikilinin umursamadığı bir ayrıntıydı.

Rosebush, “Sanırım pek çok insan, özellikle de bugün, çocukların masumiyetinden ders alabilir. Elbette farklılıklarının bilincindeler, 5 yaşındalar. Birbirlerini görüyor ama bunu umursamıyorlar,” diye konuştu.

Jax saçlarını Reddy gibi kestirmeyi başardı ve annesinin anlattığına göre çok mutlu. Sürekli yeni saç modelinden ve Bayan April’i nasıl kandırdıklarından bahsediyor.