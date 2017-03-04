MURAT KANİ, LAHEY

Almanya’dan sonra, Hollanda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 16 Nisan referandum mitingine izin vermedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı açıklamada, başka ülkelerin siyasilerinin Hollanda’da siyaset yapmasına izin veremeyeceklerini söyledi.

Hollanda’da Liberal Parti (VVD) ve İşçi Partisi (PvdA) koalisyon hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam’da düzenlemeyi planladığı ‘referandum mitingine’ karşı çıkacağını açıkladı.

RUTTE: BİZ SICAK BAKMIYOR İZİN VERMEYECEĞİZ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Sosyal Medya’dan paylaştığı mesajında başka ülkelerin siyasilerinin Hollanda’da siyaset yapmasına izin veremeyeceklerini açıkladı. Rutte şunlara değindi: “Hollanda dışından başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz. Türk yetkililerden aldığım bilgiye göre Türkiye’nin Hollanda’da miting organize edeceğini öğrendim. Ancak biz buna sıcak bakmıyoruz ve kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

AKP’İN SİYASİ UZANTISI UETD REFERANDUM MİTİNGİNİ ORGANİZE EDİYOR

AKP’nin Hollanda’da ki siyası uzantısı Avrupalı Türk Demokratlar (UETD) tarafında 11 Mart 2017 Cumartesi günü Rotterdam’da organize edeceği 16 Nisan 2017 referandum mitingi Hollanda’nın vetosuna takılmış oldu. Da ha öncede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de toplantısı Almanya tarafından iptal edilmişti.

ALMANYA GAZETECİ DENİZ YÜCEL’İN TUTUKLANMASINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Bu gerilim bitmeden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantının iptal edilmesi tansiyonu yükseltmişti. Bozdağ’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de toplantısı iptal edilmişti. Bozdağ, daha önceden planlanan Alman mevkidaşıyla olan görüşmesini iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü.