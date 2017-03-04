Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel’i “terörist” ve “Alman ajanı” olarak nitelendirmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, suçlamaların “mesnetsiz” olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin olarak “mesnetsiz” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan, Cuma akşamı İstanbul’da yaptığı konuşmada Deniz Yücel’i “Alman ajanı” olarak nitelendirmişti. Erdoğan Alman makamlarına atıfta bulunarak, “Bunlar Die Welt’in buradaki bir temsilcisi içeri alınmış, bundan dolayı değil. Bu kişi bir ay PKK’nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır. Bir ay ve ‘bunu bize teslim edin, yargılansın’ dediğimizde de vermemişlerdir” diye konuşmuştu.

14 Şubat’ta ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınana Deniz Yücel 27 Şubat’ta tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi’nde bulunan Deniz Yücel “terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmekle” suçlanıyor.

Deniz Yücel’in gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, Alman hükümetinin yanı sıra siyasetçilerin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı. Başbakan Angela Merkel de, Yücel’in “kendi mesleğini icra etmekten başka bir şey yapmadığına” işaret ederek, bu nedenle serbest bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.