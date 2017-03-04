AKP, Kürt illerinde tehdit ve kandırma politikasını devreye soktu. Evleri yıkılanlara ‘evet’ demezseniz eviniz yapılmayacak deniyor. Yıkım olmayan yerlerde ise ‘özerklik’ vaadiyle kandırmaya çalışıyor.

Sur, Şırnak merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin ve Yüksekova’nın birçok mahallesi sokağa çıkma yasakları döneminde yıkıldı. Yıkımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala somut bir çalışma başlatılmış değil. AKP’lilerin bu kentlerde yürüttükleri referandum çalışmasında ‘Evet’ çıkarsa evlerin yapılacağı, çıkmaması durumunda yapılmayacağı yönünde tehdit ettikleri öne sürüldü.

2015-2016’da uygulanan sokağa çıkma yasaklarında bir çok kent yıkıldı. Şırnak merkez, Sur, Nusaybin, Hakkari, İdil, Cizre ve Yüksekova gibi yerlerde yıkılan mahallelerde imar çalışması başlatılmış değil. Bu kentlere geri dönenlerin barınma gibi temel sorunları sürüyor. 2016 Nisan ayında yapılacak referandum öncesi ise özellikle bölgedeki belediyelerin çoğuna kayyum atandı. OHAL’in en sert şekilde uygulandığı bölge illerinde AKP, İl ve ilçe örgütlerinin yanısıra atadıkları kayyumlarla yoğun olarak ‘Evet’ çalışması yürütüyor.

‘HAYIR ÇIKARSA İMAR PLANI UYGULANMAYACAK’

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan da AKP’nin yasaklı kentlerde uyguladığı seçim propagandasını köşesine taşıdı. Takan bugünkü yazısında şunlara dikkat çekti: “Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Şırnak, İdil, Cizre, Nusaybin, Hakkari, Yüksekova, Diyarbakır/Sur gibi yerlerde AKP’nin il ve ilçe yöneticilerinin fısıltı ile “eğer referandumda ‘evet’ çıkmazsa, evleriniz yapılmayacak, imar planları uygulanmayacak. ‘Hayır’ çıkarsa ne haliniz varsa görün” propagandası yaptığını anlattı.” Takan, bu yönde ev ve kadın toplantılarına ağırlık verildiğini de belirtti.

‘YARDIMLAR KESİLECEK’

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, AKP’lilerin seçim çalışması olarak göç edenlere, “Evet çıkmazsa evleriniz yapılmayacak, İş Kur’da çalışanlar işten çıkartılacak, yardımlarınız kesilecek” şeklinde tehditlerin yapıldığını söyledi. Özellikle yasakların uygulanmadığı yerlerde de “Evet çıkarsa özerlik verilecek, eyalet sistemi getireceğiz” şeklinde propaganda yaptıklarını belirten Pir, “Biz de kendi hayır kampanyamızı yürütüyoruz. Halkımız bu tür söylemlere itibar etmez. Halkın korkusu yok. Amaç kafayı karıştırmak” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez de AKP’lilerin Şırnak’ta da bu şekilde propaganda yaptıklarını doğruladı. Atanan kayyumların ‘Evet’ çalışması yaptığını belirten İrmez, Şırnak merkezinin yüzde 60-70’nin tank ve topların ardından kepçelerle yıkıldığını söyledi. Yıkılan kentlerde yapım çalışmalarını ‘Evet’i tehdit olarak kullandıklarını söyleyen İrmez, bu durumu Meclis gündemine de taşıdığını hatırlattı.

6 BİN KONUT YIKILDI

Şırnak kent merkezinde 6 bin 40 konutun yıkıldığını kaydeden İrmez, şu bilgileri verdi: “Bölgenin ‘riskli alan’ ilan edilmesinden kaynaklı yurttaşların kendi arazilerine konut yapmaları da engellenmiştir. Şu ana kadar yetkililer tarafından da tek bir konut yapılmış değildir. Yasak kalktığı dönemde Şırnak Valiliği tarafından dağıtılan broşürlerde “Modern ve yaşanabilir bir Şırnak inşa ediyoruz” denilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamalarda ilk olarak Gazi Caddesi üzerinde 960 konutun yapılacağı, 5 bin konutun da farklı mahallelerde ocak ayından itibaren yapılacağı belirtilmişti.”

İrmez, Şırnak Valisi Ali İhsan Su’nun geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarlarıyla kentsel dönüşüme ilişkin toplantı yaptığını ve bu toplantıda valinin “referandumda ‘evet’ oyu vermeyen mahallelerde ev yapılmayacağını” söylediğine ilişkin iddialara da dikkat çekti.

Aycan İrmez, AKP’li vekillerin Şırnak’taki yıkımı da ‘F..Ö’ye yıkmaya çalıştığını’ sözlerine ekledi.

(Artıgerçek)