Pakistan’daki Hizmet Okulları (Pak-Türk) ile ilgili İslamabad Yüksek Mahkemesi bugün çok önemli bir karar aldı.

Geçtiğimiz yıl Pakistan’da AKP hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘özel gayretleri’ sonucu, ülkede 20 yıldır faaliyet gösteren, Anadolu insanının yüz akı Hizmet Okullarının kapatılarak eğitimcilerin ülke dışına çıkarılması kararı alınmıştı.

Karar sonrası Pak-Türk okulları mütevelli heyeti konuyu Yüksek yargıya taşımış ve el koyma kararının durdurulması istenmişti.

Ülkeyi terk etmeleri için bir ay süre verilen Türk eğitimcilerse ülkede Birleşmiş Milletler’in koruması altına girmiş, BM’nin özel olarak verdiği vize ile Pakistan’da hayatlarına devam etme hakkı almıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ: EL KOYMA KARARINI İPTAL ETTİ, HARAMİ MAARİFÇİLERİ REDDETTİ

Bugün, İslamabad Yüksek Mahkemesi, okullara el koyma kararıyla ilgili nihai kararını verdi.

Mahkeme, Devletin özel girişimle açılan bir işletmeye el koymasının söz konusu olamayacağını belirterek kararı iptal etti. Pak-Türk okulları işletmeleri bu kararla birlikte mütevelli heyetine geri verilecek

Mahkeme bir önemli karar daha aldı. Erdoğan’ın Dünya çapında Türk okullarını bitirmek için kurdurduğu Maarif isimli vakfın davaya katılım talebini de geri çevirdi.

Mahkeme, kararında Maarif vakfının davaya müdahil olma talebinin bir anlamı olmadığını, dışardan gelen bu gibi oluşumların Pakistan’daki okulları devralmak gibi bir hakkı kendisinde bulmasının da söz konusu olamayacağını belirtti.

ÇOCUKLARIN KARARLI EYLEMİ SÜRECİ DURDURAN ÖNEMLİ FAKTÖR

Pak-Türk okullarının faaliyetinin durdurulması sonrası özellikle öğrenciler, aileleriyle geniş çaplı protesto gösterileri düzenlemiş, kararın geri alınması için eylem yapmışlardı.