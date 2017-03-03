Milli Görüşçü kimliğiyle tanınan Avukat Ali Aktaş, Twitter’dan ”Baykal’ı eleştirirken Erbakan hocaya hırsız muamelesi yapan Tayyip Erdoğan mı dava adamı? Baykal’a “Senden önce başka bir siyasi de böyle yapmıştı” ne demek? Açıkça sen hırsızsın senden önceki de öyleydi demektir. Erdoğan bu işte.” mesajını paylaştı.

Başkanlık referandumu için yürütülen #Hayır kampanyasına neden destek verdiğini açıklayan Avukat Ali Aktaş, siyasi hayatında yol arkadaşlarını tek tek harcayan Tayyip Erdoğan’ın, Necmettin Erbakan’ı ‘hırsızlıkla’ suçladığı videosunu tekrar yayınladı. Aktaş, Twitter’dan şunları yazdı:

Baykal’ı eleştirirken Erbakan hocaya hırsız muamelesi yapan Tayyip Erdoğan mı dava adamı? Onun 1 davası var; çıkarı.

Oysa kayıp trilyon davası RP’nin yarısını iktidar yarısını anamuhalefet olarak geçirdiği 97 yılının hazine yardımına ait bir haksız davaydı.

RP 98 Ocak’ına kapatıldı. Karar Şubat’ta yayımlandı. Bu yıl RP’ye hazine yardımı yapılmadı. 97 harcamaları harcanmamış gibi dava edildi.

Erdoğan bütün bunları bilmesine rağmen o dönem hocaya bühtan etti. Şimdi hoca ölünce SP tabanının oyu için “hocamız” demeye başladı. #Hayır

Baykal’a “Senden önce başka bir siyasi de böyle yapmıştı” ne demek? Açıkça sen hırsızsın senden önceki de öyleydi demektir. Erdoğan bu işte.

Erdoğan bir ara hocaya tekerlekli sandalyede hastaneye gitmesini diline dolamış Hocayı “prim toplama gayretinde olmakla” suçlamıştı. #Hayır

NE OLMUŞTU?

Refah Partisi’nden İstanbul İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tayip Erdoğan, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile yollarını ayırırken “kayıp trilyon” davasını gündeme getirmişti. 19 Mayıs Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon 3. İl Olağan Kongresi’ne katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkan’ı Deniz Baykal’ı eleştirirken Erbakan için de şunları söylemişti: “Önce bu milletin vergisinden, sana verilen paranın bir trilyonunu nerede harcadın bunun hesabını ver. Bak Anayasa Mahkemesi seni mahkûm etti. Senden önce başka bir siyasi de böyle yapmıştı. Bundan yargılandı. O mahkûm oluyor da acaba sen niye mahkûm olmuyorsun? Burası bende soru işaretleri doğuruyor, burası önemli.”