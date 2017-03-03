MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Almanya’nın miting yapmasına izin vermediği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu: Acaba Çanakkale’de bizi konuşturmamak için kesilen elektirik Yalova’da iptal edilen toplantımız aklınıza geldi mi?

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Almanya’nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın mitinglerini iptal etmesine ‘Acaba Çanakkale’de bizi konuşturmamak için kesilen elektirik Yalova’da iptal edilen toplantımız aklınıza geldi mi?’ diye sordu.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Almanya’da yapacağı miting için verilen izni iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a göndermede bulundu. Akşener kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yalova Valiliği tarafından iptal edilen etkinliğini ve Çanakkale’deki toplantısında elektriklerin gitmesini hatırlatarak Bozdağ’a “Aklına geldi mi acaba?” diye sordu.

17 Aralık 2016 tarihindeyse Akşener’in Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde Yalovalılarla yapacağı toplantı valilik tarafından iptal edilmişti. 11 Şubat 2017’de de Akşener’in Çanakkale’de yapacağı program öncesi, otel yönetimi elektirikleri kesti ve salona polis girmişti. Ancak Akşener, programını kesmeyerek, megafon ve cep telefonu ışıklarıyla konuşmasını yapmıştı. Akşener, kişisel Twitter hesabından “Yasal olarak izinleri alınmış toplantımız, elektrikler kesilerek engellenmeye çalışılıyor. Demokrasi mücadelemizi engelleyemeyecekler” açıklamasında bulunmuştu.