Almanya’daki toplantısı iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ifade özgürlüğü ve demokrasiyi hatırladı: “Kusura bakılmasın çok net söylüyorum demokrasiye ifade hürriyetine yakışan bir şey değil” dedi.

Almanya Gaggenau’da UETD’nin düzenlediği ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılacağı toplantının iptalinin ardından, Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ’ın açıklamaları şöyle;

“Bulduğumuz başka yerlerde de polis toplantı yapılmasına engel çıkardı. İzinleri alınmış bir buluşmayı maalesef bulamadık. Her zaman insan hakları ifade özgürlüğü üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi eleştiren Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Kusura bakılmasın çok net söylüyorum demokrasiye ifade hürriyetine yakışan bir şey değil.”

Bu arada Köln’de de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacağı toplantı iptal edildi.