Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle köylerde yıkılan evler olduğu bildirildi. Saat 14.07’de meydana gelen richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki bu depremden 10 dakika sonra Şanlıurfa Kasımkuyu’da 4.6 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

Adıyaman’da yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Gaziantep, Kilis, Batman ve Şanlıurfa’da da şiddetli şekilde hissedildi. Depremin etkilediği köylerden Akdamar köyünün muhtarı Necmettin Öztürk, CNN Türk yayınında 250 nüfuslu köylerinin yarısının yıkıldığını anlattı. Öztürk “Büyük bir deprem oldu. 15 ev yıkıldı. İki yaralı var. Ulaşan ekip olmadı. Köyümüzün yarısı yıkıldı.” dedi.