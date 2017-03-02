İsveç hükümeti, zorunlu askerliğin geri getirilip getirilmeyeceğine bugün karar verecek. Reuters’in haberine göre, gönüllü askerlik yoluyla ihtiyacını karşılayamayan hükümet, 2010 yılında bıraktığı zorunlu askerlik uygulamasını yeniden getirmek istiyor.

Bölgede Rusya karşıtı NATO faaliyetiyle birlikte askeri gerginlikler artarken, zorunlu askerliğin 1999 sonrasında doğan kadın ve erkeklere geçerli olacağı belirtiliyor. Kararın geçmesi durumunda 2018 ve 2019 yıllarında 4 bin kişinin askere çağrılacağı aktarılıyor. NATO üyesi olmayan İsveç’in, ordusunu yenilemeye çalıştığı biliniyor.