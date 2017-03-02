Günlerce giriş çıkışın yasaklandığı Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de işkence ile gözaltına alınan Abdi Aykut ve Doğanlar köyü muhtarı Muzaffer Sarı tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alınan Abdi Aykut, Sabri Bayhan ve Doğanlar Muhtarı Muzaffer Sarı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sarı ve Aykut ‘örgüte yardım ve yataklık etmek’ iddiasıyla tutuklanırken Sabri Bayhan serbest bırakıldı.

Nusaybin’e bağlı Koruköy’de yaşanan işkenceyi CHP’li Sezgin Tanrıkulu soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı.