Avusturyalı olimpiyat şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, güvenlik kaygısı nedeniyle Kayseri’de düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılmayacağını duyurdu.

Avusturyalı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, can güvenliğinden endişe ettiği için Türkiye’ye gelmeyeceğini açıkladı.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Snowboard Dünya Kupası, ikinci kez Kayseri-Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek. 4 Mart Cumartesi günü dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak yarış, aynı zamanda kristal küre ödülünü kazanacak sporcuyu belirleyen etap olacak.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre 29 yaşındaki şampiyon kayakçı Julia Dujmovits, internet sayfasından bir açıklama yaptı. Dujmovits burada, “Geçtiğimiz yıl Kayseri’deydim. 4 bin metredeki Erciyes kayak merkezinde muhteşem seyirci ve bir o kadar da heyecan vardı. Çok memnun döndüm. Aşırı sise rağmen çok iyi bir yarış çıkardım. Fakat aradan bir yıl geçti ve bu bölgede çok üzücü olaylar yaşandı. O şehirde 17 Aralık tarihinde patlayan bombalar 15 insanı öldürdü. Son Dünya Kupası için sıkı bir çalışma yapmıştım. İlk üçe girmeyi hedeflemiştim. Uzun uzun düşündüm ve Kayseri’ye gitmeme kararı aldım” dedi.

FEDERASYON: GÜVENLİĞİNİZDEN SORUMLU OLAMAYIZ

“Oraya gitmeyi çok istiyordum ama içimden bir ses gitmememi söylüyor” diyen ünlü kayakçı, Avusturya Kayak Federasyonu yetkililerinin de, “Türkiye’de can güvenliğinizden sorumlu olamayız” şeklinde açıklama yapmasından sonra tüm takım arkadaşlarıyla Kayseri’ye gitmeme kararı aldıklarını belirtti.