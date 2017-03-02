Yıllarca masum insanları “yurt dışına kaçtı” haberleri ile suçlayan ve hedef gösteren Doğan grubunun patronu Aydın Doğan, şimdi aynı akıbeti kendisi yaşıyor..

“Karargah rahatsız” manşeti sonrası Erdoğan ve AKP’lilerin tepkisinin odağındaki isim olan Aydın Doğan’ın MİT tarafından adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Londra’da fotoğrafları çekilen Aydın Doğan bugün yandaş medya tarafından ‘yurtdışında görüntülendi’ denilerek servis edildi.

Tartışmalar tüm hızıyla sürerken Aydın Doğan’ın mal varlığını yurt dışına kaçırmaya çalıştığı ve Londra’da alacağı iş merkezini dolaşırken görüntülendiği ifade edildi.

Aydın Doğan hakkında dün, “akaryakıt kaçakçılığı davası” kapsamında zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Hakkındaki davaya katılmadığı için duruşmaya zorla getirme kararı çıkarılan Aydın Doğan’ın Londra’da olduğu bilgisi, MİT tarafından beslendiği bilinen Takvim Gazetesi’nde fotoğraflarıyla yer aldı.

Yurtdışına mı kaçtı sorusunun sorulduğu yandaş basına göre, Aydın Doğan’ın Londra’da bir iş merkezi alacağı ve bunun için Londra’da olduğu da iddia edildi.