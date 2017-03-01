Ialomița’ya bağlı Slobozia ilçesinde meydana gelen skandal bir olayda, yanlış yerde park eden bir sürücüye (T.N) ceza kesmeye gelen polis memuru, adamın yaptıkları karşısında şok oldu. Polisi karşısında görünce yüksek sesle ‘yellenen’ adam bu olayı da ülke gündemine taşıyarak görevli polis memurunu ceza yazdığına da yazacağına da bin pişman etti.

Pro tv’de yer alan habere göre, Slobozia’daki merkezi bir cadde üzerinde yaşanan olayda kendisine polisin ceza kesmeye hazırlandığını görünce yaygara kopararak yüksek sesle “yelllenen” adam, polisi şok etti. Yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yapan Mihai Vlad isimli polis, sürücünün bu hareketine kızarak, bunu devlet memuruna ‘saygısızlık’ olarak değerlendirdi. Polis memuru, yanlış parkla birlikte bu nahoş hareketi de ceza makbuzuna dahil edilerek 1000 ley (220 Euro) ceza kesti.

‘YANLIŞ YERDE PARK CEZASINI UNUTTURDU!’

Böylece “yanlış yerde park” cezasının üstünü ustalıkla örtmeyi başaran yaygaracı adam, polisin peşini bırakmadı. Olayı, “Birkaç sürücü arkadaşıma ceza kesildiği için onlarla dayanışma ve protesto için böyle bir hareket yaptım. Polis de yellendiğim için bana ceza kesti” yaygarasıyla ülke medyasına ve gündemine taşımayı başardı.

Haber, ülkenin birçok televizyon ve gazetelerinde yer alırken bazı televizyonlar cezanın kesildiği bölgedeki vatandaşlarla röportajlara yer verdi. Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizlemezken, “Böyle ceza olur mu?.. Bu en fazla toplumsal bir ayıp olarak karşılanır..” yorumunu yaptılar.

SLOBOZİA EMNİYET MÜDÜRÜ POLİSİNE SAHİP ÇIKTI

Bu arada konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Slobozia Emniyet Müdürü Laurentiu Abaza ise polis memuruna sahip çıkarak kesilen cezanın yasal olduğunu ve böyle uygunsuz bir davranışı kınadığını belirtti. Abaza, 61/1991 sayılı yasaya göre, devlet memurlarına karşı açıktan küfür ve hakaretler karşısında ceza kesilebileceğini belirtti.