AKP’nin Hizmet Hareketi’nin dünyanın dört bir yanında mütevazi imkanlarla açtığı okullarına alternatif olarak sunduğu Maarif Vakfı’nın ilk icraatı ballı maaş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Vakfı yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını açıklamaktan çekindi.

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı’na paralel yetkililerle donatılan vakfın, geniş yetkili mütevelli heyeti üyelerine verilen hakkı huzurun da alabildiğini yüksek olduğu yazdı.

Öztürk’ün verdiği bilgiye göre; Mütevelli heyetinde AKP’li eski bakan, milletvekili, hükümete yakınlığıyla bilinen eski bürokratlar var. Bunlar, 72 yaşına kadar görev yapabilecek, ömür boyu kırmızı pasaport da taşıyabilecek.

Öztürk, maaşları sorgulayan yazısına şöyle devam etti:

“CHP’li Gaye Usluer, bunların maaş/huzur hakkının kaç lira olduğunu öğrenmek için Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde üç ayrı başvuruda bulundu. Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, huzur hakkıyla ilgili rakam belirtmiyor, “bakanın takdirindedir” diyor.

12 üyeli vakıf mütevelli heyetine Cumhurbaşkanı tarafından Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Birol Akgün, Cahit Bağcı, Selim Cerrah’ı; Bakanlar Kurulu’nca da Prof. Dr. Aşkın Asan, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Osman Nuri Kabaktepe’nin ataması yapılmıştı. Mütevelli heyetinde 2’si Milli Eğitim, birer de Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcileri bulunuyor. Müsteşar açıklamadığına göre mütevelli heyetinde bulunanlar ne kadar hakkı huzur aldıklarını açıklamaları gerekiyor.

15 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, vakfın daimi üyeleri belirlenmesine rağmen, bugüne kadar bunların aldıkları “huzur hakkı”nın belirlenmemiş olmasına, Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin kimseyi inandıramaz. Bunların, gerçegi gizlemekten başka bir amacı olamaz.”