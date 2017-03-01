Akaryakıt kaçakçılığı davasında Aydın Doğan hakkında zorla getirilme kararı çıktı. Petrol Ofisi’nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin işadamları Aydın Doğan ile Ersin Özince’nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yahya Üzdiyen ve Ali İhsan Karacan’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanıkla tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada alınan savunma ve taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Aydın Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Hürriyet Gazetesi’nde ‘Karargah Rahatsız’ manşeti atılmasından sonra başlayan süreçte AKP ve Tayyip Erdoğan iktidarı ile grup arasında hızlı gelişmeler yaşanıyor.