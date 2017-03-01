Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın bakanlıktaki görüşmede Yücel için “Gazeteci değil” dediği ortaya çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter J. Lindner tarafından kabul edilen Büyükelçi Aydın’a, Almanya’nın demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne verdiği önem aktarılırken, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkındaki tutuklama kararının orantısız ve kabul edilemez olduğu iletildi.

Görüşmede Almanya’nın en önemli gazetelerinden birinin muhabiri olan bir gazetecinin yazdığı haberlerden ötürü hedef olduğu suçlamalar ile bu zeminde alınan tutuklama kararının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı görüşü aktarıldı.

Lindner’in ayrıca bu gelişmelerin Türk-Alman ikili ilişkilerine zarar vereceği uyarısını da ilettiği belirtildi.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere görüşmede Büyükelçi Aydın yargıya intikal etmiş bir konu ile ilgili yorum yapmanın doğru olmayacağını, Türkiye’de gazetecilerin gazetecilik faaliyetinden ötürü değil suç oluşturan başka faaliyetlerden ötürü yargılandığını savundu.

Almanya’nın konuyla ilgili tepkisinin “orantısız” olduğunu savunan Büyükelçi’nin Deniz Yücel için “kendisi gazeteci değil” dediği de öğrenildi.

Deutsche Welle’de yer alan haberde, “Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt’in muhabiri için kullanılan bu ifade diplomasi kulislerinde şaşkınlık yarattı” denilerek, bu tutumun Alman yetkililer tarafından “Türkiye-Almanya ilişkilerinde gerilimin süreceğinin işareti” olarak yorumlandığı aktarıldı.