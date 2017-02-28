Romanya’da yapılan bir araştırmaya göre ülkede yaşanabilecek en ekonomik şehirler sıralaması çıkarıldı. Braşov’un ilk sırada yer aldığı sıralamada yüksek kira giderleri nedeniyle Başkent Bükreş ise 9.sırada yer aldı.

D&D Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre; Braşov, hem doğa güzellikleri hem de ekonomik olarak en iyi yaşanabilecek il seçildi. Braşov’u sırasıyla; Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Piteşti, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova ve Bükreş takip ediyor. Bükreş’ten sonra Iaşi şehri geliyor.

Yaşam standartları arasında en zor yaşanabilecek iller ise: Reşiţa, Alexandria, Vaslui, Focşani, Piatra-Neamţ, Satu-Mare, Tulcea, Călăraşi, Botoşani ve Brăila yer aldı.

Bölgesel olarak da en iyi yaşanabilecek bölge ise; Transilvanya seçildi. Diğer bölgeler ise; Oltenia, Banat. Moldova, Dobrogea ve Muntenia olarak sıralandı.