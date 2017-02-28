Romanya’da yapılan bir araştırmaya göre ülkede yaşanabilecek en ekonomik şehirler sıralaması çıkarıldı. Braşov’un ilk sırada yer aldığı sıralamada yüksek kira giderleri nedeniyle Başkent Bükreş ise 9.sırada yer aldı.

Romanya’nın en iyi yaşanabilecek bölgeler sıralamasında ise Transilvanya ilk sırada yer aldı

D&D Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre; Braşov, hem doğa güzellikleri hem de ekonomik olarak en iyi yaşanabilecek il seçildi. Braşov’u sırasıyla; Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Piteşti, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova ve Bükreş takip ediyor. Bükreş’ten sonra Iaşi şehri geliyor.

Yaşam standartları arasında en zor yaşanabilecek iller ise: Reşiţa, Alexandria, Vaslui, Focşani, Piatra-Neamţ, Satu-Mare, Tulcea, Călăraşi, Botoşani ve Brăila yer aldı.

Bölgesel olarak da en iyi yaşanabilecek bölge ise; Transilvanya seçildi. Diğer bölgeler ise; Oltenia, Banat. Moldova, Dobrogea ve Muntenia olarak sıralandı.

 

 

 

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