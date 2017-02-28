Almanya, Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Almanya, Die Welt’in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı ve bütün Alman hükümetinin Yücel’in mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çalıştığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bakanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Almanya-Türkiye ilişkileri son dönemin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya” dedi.

‘GAZETECİLERİN PEŞİNE DÜŞMEK İÇİN YARGI KULLANILAMAZ’

Gabriel, Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili 24 saatten kısa sürede yaptığı ikinci açıklamada, gazetecilerin Almanya ve Türkiye anayasaları tarafından korunduğunu ve demokratik olduğunu, insan haklarına saygı duyduğunu söyleyen hiçbir ülkenin, gazetecilerin peşine düşmek için yargıyı kullanamayacağını belirtti.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel’in tutuklanmasını eleştirerek, Almanya’yı ziyaret etmek isteyen siyasetçilerin basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Maas, Yücel’in tutuklanmasının ‘tamamen orantısız’ bir adım olduğunu, temel Avrupa değerlerine bağlı kalmadığı takdirde Ankara’nın AB’ye tam üye olma ihtimalinin imkansızlaşacağını belirtti.