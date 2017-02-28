Financial Times gazetesinde yer alan bir haber analizde Resmi Gazete’nin “görevden almaların duyurucusu” ve “ülkenin mal varlığını kontrol etme aracı” haline dönüştüğü yorumu yapıldı.

İngiliz Financial Times gazetesinde Türkiye muhabiri Mehul Srivastava imzasıyla ‘Erdoğan devrimini tamamlıyor’ başlıklı bir analiz yayınlandı. Yazıda, Atatürk ve Erdoğan’ın siyasi görüşleri arasındaki farka rağmen benzeştikleri ileri sürüldü.

Okulların müfredatında bu yıl yapılan bir değişiklikle öğrencilere iki video izletildiği anekdotunu vererek başlayan yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki yöntem benzerliği vurgulanıyor.

BBC Türkçe servisinin haberine göre, müfredatın ‘kimilerince ikinci devrim’ olarak tanımlanan süreci kutladığı aktarılıyor.

Gösterilen videolarda Atatürk’ün Gelibolu’daki görüntülerinin ardından Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki darbe girişiminin bastırılmasına ilişkin görüntülerinin geldiği belirtiliyor. Mesajın ‘Atatürk’ün kurucu, Erdoğan’ın koruyucu’ olduğu belirtilen yazıda, iki liderin siyasi görüşleri arasındaki farka rağmen benzeştikleri, “Atatürk gibi Erdoğan da kendini gücü halkın iradesinden gelen ve ideallerini yansıtacak şekilde toplumu yeniden yaratan bir sosyal mühendis unvanına sahip demir yumruklu bir lider olarak sunuyor” ifadesiyle anlatılıyor.

“Erdoğan’ın başlattığı devrimi tamamlaması için 16 Nisan’daki referandumu kazanması” gerektiği belirtilirken 15 Temmuz’un ardından Erdoğan’ın ‘tasfiye silahını’ kullandığı belirtiliyor.

Haber için konuşan ve “Erdoğan’a yakın olan eski bir isim” olarak tanıtılan kaynak, “Arkadaşım Erdoğan bir tehdit görüyor, gerçek bir tehdit, bu yüzden bununla savaşmalı. Kaygı verici olan ise bunun hiçbir zaman sona ermemesi ve kimsenin kendini güvende hissetmemesi” diyor.

Resmi Gazete’nin görevden almaların duyurucusu haline geldiği belirtilen haberde, bir kaynak, ihraç edilen kamu görevlileri yerine AKP’ye yakın isimlerin getirildiğini söyledi.

Resmi Gazete’nin aynı zamanda ülkenin mal varlığını da kontrol etme aracı haline dönüştüğünü yazan makale, darbe girişimiyle suçlanan Fethullah Gülen’e yakın isimlerin 10 milyon dolarlık mal varlığına el konduğu belirtiliyor.