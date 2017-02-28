Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 15 Temmuz’dan bir gün önce, normal tarihinden öne alınan bir askeri törenden sonra saatlerce baş başa görüştüğü ortaya çıktı.

15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Odatv’den Müyesser Yıldız, “Hulusi Akar ve Hakan Fidan darbeden bir gün önce neredeydi” başlıklı bir habere imza atarken, ikilinin darbeden bir gün önce gece geç saatlere kadar görüştüğünü ileri sürdü.

“Darbeden bir gün önce Akar ve Fidan arasında 6 saatlik bir sır buluşma daha gerçekleştiği ortaya çıktı” diyen Yıldız, “Yaklaşık 1.5 ay kadar önce bu iddiayı duyduğumda inanamadım. Bu bilginin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ulaştırıldığı, ancak “açıklamaya cesaret edemediği” öne sürülünce iyice şaşırdım, ama iddianın peşini bırakmadım” ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir davasında bu iddianın 15 Temmuz davası sanıklarından Piyade Üstçavuş Mehmet Bilge tarafından dile getirildiğini belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Bilge yine durmadı, şunları anlattı:

“14 Temmuz’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda bir kurs kapanış töreni yapıldı. Normalde Cuma günü yapılması lâzım, Perşembe yapıldı. Niye Perşembe? Bunun bir nedeni var mı, Özel Kuvvetler’e sorulsun. Katılımcılar kim; Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı. Paraşüt atlayışları yapılacaktı, ama hava şartları bahane edilerek, iptal edildi. Bildiğimiz kadarıyla o gün Ankara’da hava gayet iyiydi. Meteorolojiden o günkü hava durumunun da sorulmasını istiyorum. Tören saat 17.30’da bitiyor. Adamlar başına bir şey gelmesinden korktuğu için söyleyemiyor, belki de inkâr ederler; Törenden sonra Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı havuzlu bahçede sohbete koyuluyor. Duyduğum, bildiğim kadarıyla anlatıyorum; Zekai Paşa bile yanlarına yaklaştırılmıyor. Bu sohbet saat 23.00’e kadar sürüyor. Önce MİT Müsteşarı’nın çıkması gerekirken, Genelkurmay Başkanı çıkıyor. MİT Müsteşarı orada askeri bir yöneticiyle kalıyor.”

Mahkeme Başkanı Ademoğlu, Bilge’yi şu sözlerle bir kez daha uyardı:

“Bak, kimden duyduğunu söylemediğin gibi, kimin inkâr edeceğini de bilmiyorsun. Oradan duydum, buradan duydum şeklinde savunma olmaz. Burası mahkeme net bir şeyler söyle. İma ettiğin varsa, açıkça söyle. Burası mahkeme. 20 dakikadır savunmana gelemedin. Tekrar uyarıyorum, kendi savunmana dön.”

Piyade Üstçavuş Mehmet Bilge’nin 14 Temmuz’a dair bu sözleri sadece Anadolu Ajansı’nın geçtiği şu bir cümleyle bazı medya organlarında yer aldı:

“Darbe girişimi öncesi, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki kurs kapanış töreninin teamüllere göre Cuma günü yapılması gerekirken, Perşembe gününe alındığını ileri süren Bilge, törenden sonra MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanının baş başa gece saatlerine kadar görüştüğünü duyduğunu iddia etti.”

Mahkemenin yanısıra diğer sanıklar, sanık yakınları ise -hatta Avukatı da- Bilge’nin iddialarını, “Yaşadıklarını kaldıramadı, psikolojisi bozuk” diye yorumlayıp, üzerinde durmadı.

HERKESİN BİLDİĞİ SIRRIN DETAYLARI

Peki Üstçavuş Bilge’nin anlattığı bu olay, tamamen hezeyan veya dedikodu muydu?

Hayır.

Öncelikle 14 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı Akar’la birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki törene giden, 15 Temmuz’dan sonra da gözaltına alınıp, 20 gün sonra tahliye edilen bir askerin verdiği ifadede bu ilginç buluşmanın bilgisinin yer aldığını tespit ettim.

İkincisi; Bizzat bazı savcılardan duydum. Ayrıca bazı devlet yetkililerinin de bu ifadeden haberdar olduğunu öğrendim.

Üçüncüsü; O gün törende yer alan bir yetkiliye doğrulattım.

İşte bu tespitlerden sonra çıkan sonuç:

Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki ihtisas kursu diploma töreninin 15 Temmuz Cuma günü yapılması planlanmış, ki tüm törenlerin Cuma yapılması teamülmüş.

Lâkin törene birkaç gün kala önce Perşembe’ye alındığı, sonra 18 Temmuz’a ertelendiği bildirilmiş. Nihayetinde Perşembe’de karar kılınmış.

Tören saat 15.00’te başlamış. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı bilenlerin iddiasıyla, “Özel Kuvvetler Komutanı bile değiştiğinde devir-teslim törenine Genelkurmay İkinci Başkanı katılırken”, kurs törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar gelmiş.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik’in geçenlerde yazdığına göre, “Yedikleri içtikleri ayrı gitmediğinden” midir, bu kursa katkılarından mıdır bilinmez törene MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılmış.

Tören saat 18.00’de sona ermiş, ardından kokteyl verilmiş.

Kokteylden sonra diğer konuklar ÖKK’ndan ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, “Bizi yalnız bırakın” diyerek, bahçeye geçmiş.

Bahçedeki bu başbaşa sohbet de tam 00.30’a kadar devam etmiş.

15 Temmuz yaşanmasa, belki üzerinde bile durulmayacak bir buluşma…

Lâkin darbenin iki sır isminin, 15 Temmuz’dan bir gün önce yine 6 saat başbaşa görüşmesi, ayrıca adeta herkesin bildiği bu sırrın 7 ay geçtiği halde hiç gündeme getirilmemesi ve konuşulmaması başlıbaşına ilginç değil mi?