28 Şubat’ın mağdurları ve muhatapları olan İslamî kimlikli aydınlar ve siyasetçiler, post – modern darbenin 20. yıldönümü vesilesiyle bir bildiri yayınladı. Bildiride, iktidardaki AK Parti Hükûmeti’nin uyguladığı baskıların ve zûlümlerin, 28 Şubat’ı arattığına dikkat çekildi.

28 Şubat’ın mağdurları ve muhatapları olan İslamî kimlikli aydınlar ve siyasetçiler, 28 Şubat 1997 tarihindeki post – modern darbenin 20. yıldönümü vesilesiyle bir bildiri yayınladı. Önemli çağrıların yapıldığı ve toplum vicdanına seslenilen bildiride, iktidardaki AK PartiHükûmeti’nin uyguladığı baskıların ve zûlümlerin, 28 Şubat’ı arattığına dikkat çekildi.

Müslüman şahsiyetli aydınlar ve siyasetçiler, “28 Şubat’ın 20. Yılında Nereden Nereye?” başlığıyla yayınladıkları bildiride, 28 Şubat’ın AK Parti iktidarında daha da sistematik bir biçimde sürdürüldüğünü belirttiler ve “Başkanlığa HAYIR, tek adamlığa HAYIR” diyerek parlamenter demokrasi vurgusu yaptılar.

28 Şubat’ın yıldönümünde İstanbul’un Fatih semtinde biraraya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştiren İslamî aydınlar ve siyasetçiler, AK Parti iktidarı tarafından yürürlüğe konan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının ve bu süreçte yaşanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kıyımlarının da tıpkı 28 Şubat gibi demokrasiye vurulan bir darbe olduğunu ve bu dönemdeki uygulamaların 28 Şubat’ı bile aratan bir baskı ortamı yarattığını belirttiler.

Aralarında HDP Van Milletvekili ve Azadî İnisiyatifi Kurucu Üyesi Adem Geveri, MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, Haber Azad Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Kaya, Başkent Kadın Platformu Başkanı ve Gazete Duvar Yazarı Berrin Sönmez, HAS Parti Kurucusu ve KHK Mağduru Akademisyen Cihangir İslam, İstanbul Dîn Adamları Derneği Yöneticisi Ekrem Baran, AK Parti Kurucu Üyesi ve KHK Mağduru Akademisyen Fatma Bostan Ünsal, HDP İstanbul Milletvekili ve 28 Şubat’ta idamla yargılanan Hüda Kaya, Mavi Marmara Gazisi Gazeteci – Yazar İbrahim Sediyani, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekâroğlu, Yazar ve Siyasetçi Nurten Ertuğrul, MAZLUMDER Eski Başkanı ve KHK Mağduru Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, İlahiyatçı – Yazar R. İhsan Eliaçık, MAZLUMDER Van Şubesi Eski Başkanı Yazar Yakup Aslan, Adalet Zemini Üyesi Yasin Altıntaş ve HAS Parti Kurucusu Zeki Kılıçaslan’ın imzası bulunan açıklama, İstanbul’da Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, R. İhsan Eliaçık ve Nurten Ertuğrul’un konuşmacı olduğu bir basın toplantısıyla duyuruldu.