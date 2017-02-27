15 Temmuz öncesi ve sonrası cadı avının hedefi haline gelen akademisyenlerin dramına bir yenisi daha eklendi. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde sözleşmesi yenilenmeyen akademisyen Mehmet Fatih Tıraş hayatına son verdi.

Eğitim Sen Adana Şubesi, geçen sene Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde işten çıkarılan akademisyen Mehmet Fatih Traş’ın intihar ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Çukurova Üniversitesinde Barış imzacısı üyemiz Arş. Gör. Mehmet Fatih Tıraş, barış imzacısı olduğu için görev süresi uzatılmadığı ve birçok üniversite tarafından kabul edilmediğiden geçirdiği psikolojik travma nedeniyle yaşamına son verdi.” denildi.

‘DIŞARDAN DERS VERMESİ BİLE ENGELLENDİ’

Eğitim Sen Genel Merkezi de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“23 Haziran 2016 tarihinde doktorasını başarıyla bitiren üyemiz, doktor unvanını alır almaz imzacı olması nedeniyle işten atılmıştır. Üstelik bölümde akademisyen ihtiyacı bulunmasına rağmen kendisine kadro verilmemiş ve işine son verilmiştir. Üyemiz Mehmet Fatih Traş’ın işten atılmasının ardından, bölümdeki hocaları kendisine sahip çıkarak dijital ekonomi ve tarım ekonomisi gibi dersleri vermesi sağlanmıştır.

“Ancak üyemizin ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza atmış olmasını, barış talep etmesini ‘suç’ olarak görenler, Fakülte Yönetim Kurulu’na ve Üniversite Senatosu’na baskı yaparak bu dersleri vermesini de engellemiş, üyemizin üniversiteyle tüm bağlarını kesmişlerdir. Öğretim üyesi olarak çalışabilmek için farklı üniversitelere başvurular yapan üyemiz, imzacı olması nedeniyle makbul görülmeyerek iş başvuruları reddedilmiştir.”

‘İŞSİZLİĞE MAHKUM EDİLDİ’

“Özetle doktorasını başarıyla bitirmiş gencecik bir bilim insanı, 50/d ile istihdam edilmesi nedeniyle bu başarısının karşılığını işten atılmakla almış, barış talep ettiği için de işsizliğe mahkum edilmiş ve içimizi yakan bu acı sona sürüklenmesi sağlanmıştır.

CUMHURBAŞKANINDAN YÖK’E HERKES SORUMLU

“Mehmet Fatih Traş’ın aramızdan ayrılmasının sorumluları, Cumhurbaşkanı’ndan hükümete, YÖK’ten üniversite yönetimlerine kadar her fırsatta barış imzacılarına karşı kin ve nefret söylemiyle yaklaşanlardır. Ayrıca, üyemizin dışarıdan ders görevlendirmesiyle bölümünde iki ders vermesini dahi kabul etmeyen, insanlıktan nasibini almamış kişiler de bu üzücü olayın diğer sorumlularıdır!”

Traş, 2010-2016 yılları arasında Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde araştırma görevlisiydi.

312 İMZACI İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Barış İçin Akademisyenler’in öncülüğünde Türkiye devletine şiddete son verme ve müzakere koşullarını hazırlama çağrısı yapan bildiriye Türkiye’den 89 üniversiteden 1128 akademisyen ve araştırmacının imzasıyla yayınlandı. “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri 11 Ocak 2016’da açıklandı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) ile Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi imzacısı 312 kişi ihraç edildi.

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile imzacı 184 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararname’lerin (KHK) beşi ile 112 üniversiteden toplam 4811 akademisyen ihraç edildi. Bu akademisyenlerden 16’sı başka bir KHK ile göreve iade edildi.