Romanya’da ‘Lumina’ bünyesinde yeni açılacak okul için tanıtım günü düzenledi. 800 ziyaretçi okul yönetimini cesaretlendirdi; üç yerine dokuz sınıf açmaya karar verdi. Yeni okulun eylülde 200 öğrenciyle eğitime başlaması öngörülüyor.

23 yıllık mazisiyle rüştünü ispatlayan Lumina Eğitim Kurumları, emeklerinin meyvesini bir bir topluyor. Başkent Bükreş’te ICHB Colentina adıyla açılacak yeni okul, tanıtım günü etkinliğinde velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. ‘Açık Kapı’ adıyla düzenlenen programda ziyaretçi sayısı 800’ü aştı.

Davete katılan veliler, rehber öğretmenler eşliğinde sınıfları gezdi. Okul yöneticileri, velilerle birebir görüşerek akıllardaki sorulara cevap verdi. Konuklar, sportif gösterileri izledi, çocuklar çekilişle hediyeler kazandı. Veli adayları, Türk mutfağının lezzetlerini de tattı.

Gösterilen yoğun ilgiyle, Uluslararası Bilgisayar Liseleri’ne (ICHB) bağlı Colentina şubesi yönetimi planlarını değiştirdi. Okul müdürü Mücahit Biner, olabildiğince çok sınıf açarak yelpazeyi geniş tutacaklarını söyledi. Biner, “Çok ciddi bir teveccüh var. Gelen öğrenci sayılarına bakarsak toplam 9 sınıf açmamız gerekecek. Biz, ‘95-100 öğrenci ile başlarız’ diyorduk, galiba 200’ü bulacağız.” şeklinde konuştu.

Romanya’da Lumina çatısı altındaki okullar, 23 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Okullar, bu süre zarfında 1830 mezun verdi, müzesine uluslararası arenada kazanılmış 730 bilim madalyası götürdü. Halen 10 okulda 3800 öğrenci okuyor.