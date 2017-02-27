Alman Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çıkarıldığı mahkemece “Örgüt propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklandı.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Deniz Yücel yaklaşık 4 saat süren sorgusunda, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olduğunu, Die Welt Gazetesi’nde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.

“BU İŞİ MESLEKİ BİLGİM VE VİCDANIMLA YAPIYORUM”

Yücel, “Hatalarına ve eksiklerine rağmen ülkemi seviyorum. Herhangi bir örgüte hiçbir zaman üye olmadım. Üye olduğum tek örgüt, Almanya Gazeteciler Sendikası’dır. Gazetecilik yaparken evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda temel insani hakları ve özgürlüklerini esas alarak yorumlarda bulundum. Bu işi yaparken kimseden, devletten, patronumdan talimat almaksızın yapıyorum. Mesleki bilgim ve vicdanımla yapıyorum” dedi. Yücel, gazetesinin görevlendirmesiyle 2015’te Cemil Bayık ile Kandil’de görüştüğünü, bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğunu ve başka bir amaç taşımadığını belirtti. PKK’yı eleştiren yazıları da olduğunu belirten Yücel, suçlamaları reddetti.

“PKK MEŞRU BİR YAPIYMIŞ İZLENİMİ VERDİ”

Mahkeme kararında, Deniz Yücel’in Die Welt’de yazarlık yaptığı, PKK silahlı terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil’de röportaj yaptığı, röportajda PKK meşru bir yapıymış izlenimi vererek Bayık’ın Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki söylemlerine yer verildiği belirtildi. 26 Ekim 2016 tarihli yazısına yer verilerek Yücel’in burada Türk devletinin Kürtlere olan tavrını tanımlayan bir fıkra ile Türk ve Kürt vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ifade edildi. 17 Şubat 2017 tarihli yazısında Fethullah Gülen’in, 18 Temmuz 2016’daki yazısında ise darbeyi Gülen Cemaatinin terör eylemi yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek örgüt propagandası yaptığı anlatıldı. Şüphelinin Cizre’ye ilişkin yazısında da örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek şekilde yazısının bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yazıları değerlendirilerek kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi.

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU DA BEKLEDİ

Deniz Yücel ifade verdiği sırada Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Deniz Yücel’in yakınları ve CHP’li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da adliyede bekledi.

“Die Welt muhabiri neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildi”

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de 14 Şubat’tan bu yana gözaltında tutulan ve bu gece tutuklanan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in “neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildiğini” savundu.

Gabriel, İtalya’nın başkenti Roma’da İtalyan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel’e ilişkin soruları da yanıtladı.

Gabriel, Deniz Yücel ile ilgili soruyu yanıtlarken, “Die Welt muhabiri Deniz Yücel iki haftadan uzun bir süredir, bir neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildi. Umarım bugün hakkında verilecek karar basın özgürlüğüne uygun bir karar olur” dedi.

Bakan Sigmar Gabriel, Alman gazetecilerin ‘Deniz Yücel meselesi, Türkiye-Almanya ilişkilerini etkiler mi?’ sorusuna, “Şu an yürüyen bir süreç var. Bu konuda bir şey söyleyemem,” cevabını verdi.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel bu gece, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.