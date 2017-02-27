İstanbul’da Rumca yayımlanan Apoyevmatini gazetesinin Yayın Yönetmeni Mihail Vasiliadis 2002’de AKP’ye oy verdiğini ancak son dönemdeki milliyetçi politikalar nedeniyle şimdi “asıl isimlerini kullanamaz hale” geldiklerini söyledi.

Rumca yayımlanan Apoyevmatini gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mihail Vasiliadis ve Türkiyeli Ermeni toplumunun önemli yayınlarından Agos gazetesinin Editörü Pakrat Estukyan, referandum süreci ve Anayasa değişiklik paketini Birgün gazetesine değerlendirdi.

Birgün gazetesinden Meltem Yılmaz’a konuşan Vasiliadis ve Estukyan, iktidar partisinin oy kazanma stratejisi kapsamında milliyetçi dozajı artırmasının Türkiyeli azınlıklar için kaygı verici bir hal aldığını söylüyor.

Mihail Vasiliadis, bu durumu ilginç sözlerle anlattı:

“2002’de sırf AKP’ye oy vermek için Yunanistan’dan Türkiye’ye geldim. Bunu yaparken düşüncem, AKP’nin, en az benim kadar Avrupa Birliği’nin himayesine muhtaç olduğuydu. Şimdi ise, yolda yürürken anadilimizi konuşamıyor, gerçek kimliğimizi ayan beyan söyleyemiyor, asıl ismimizi kullanamıyoruz. Azınlıklar, nereye ait olduklarını ifşa edebilecek bütün hareketlerden çekinir oldu.”

Pakrat Estukyan ise, AKP gençlik örgütlenmesi başta olmak üzere, hükümete yakın kimi özel güvenlik şirketlerinin silahlanma çabaları ve paralel silahlı güç oluşturma gayretleri içinde olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Türkiye’deki iklim tüm yurttaşlar için yeterince kaygı verici. Ancak kutuplaştırma, toplumda ‘öteki’ yaratma çabaları her zaman ‘doğal ve potansiyel öteki’ olan azınlıklar için iki kat kaygı unsuru. Bugün için Türkiye Ermenilerinin kaygıları temel olarak asayiş ve ekonomik istikrarla ilgili. Ülkedeki tehlikeli gerilimin kolayca sınırlarımızın dışına da taşabileceği, Türkiye’nin yüz yıl önce olduğu gibi, birkaç sorumsuz yöneticinin fevri kararlarıyla daha büyük bir savaşa sürüklenebileceği abartılı bir öngörü değil artık.”