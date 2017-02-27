[HASAN CEMAL] Neymiş? Hürriyet manşet çekmiş, darbe goygoyculuğu yapmış! Neymiş manşet?.. “Karargâh rahatsız!” Karargâh, yani Genelkurmay, rahatsızlık duyduğu konuları yedi noktada özetlemiş… Eeh, n’olmuş?.. Kıyamet kopuyor ‘Saray medyası’nda. Saray tetikçileri tempo tutuyor: – Darbe kışkırtıcısı Hürriyet! Koroya, bunun böyle olmadığını bildiği halde Başbakan Yıldırım da katılıyor. Amiyane deyişle: Yatacak yeriniz yok! Çünkü hiçbir inandırıcılığınız yok. Hürriyet’in darbe goygoyculuğu falan yapmadığını bal gibi biliyorsunuz. “Karargâh rahatsız!” manşetiyle, bir zamanların “Genç subaylar tedirgin!” manşeti arasındaki farkı da bilen biliyor. Bakın, 2007 yılı baharının 27 Nisan E-Muhtırası’nı çağrıştırmak isteyen bu çabalara ancak gülüp geçilir. Artık mağdur olan sizler değilsiniz! Asıl mağdur olanlar, Saray iktidarının mağdur ettiği, hapse attığı, işinden gücünden ettiği insanlardır. Bu gerçeği siz dahil bilmeyen yok. Bu yüzden mağduru oynamaya kalkışmanız çok gülünç kaçıyor. Gülünç kaçıyor, çünkü bugün darbeci olan sizsiniz.

Ben Hürriyet’in yerinde olsam sürmanşet çekerdim: “Asıl darbeci sizsiniz!” diye… “Darbecilerden ders alacak değiliz!” diye…

Çünkü sizlerden başkası değil, bu ülkeyi kaç zamandır sivil darbe sürecine sokmuş olan…

Çünkü sizlerden başkası değil, bu ülkede askeri vesayet sistemine son verip sivil vesayeti adım adım kurmakta olan…

Çünkü sizlerden başkası değil, kendi sivil darbe sürecinizi sistemli biçimde derinleştirmekte olan…

Çünkü sizlerden başkası değil, 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu olarak değerlendirip kendi ‘sivil dikta’nız doğrultusunda kullanmakta olan…

Çünkü sizlerden başkası değil, 15 Temmuz’dan beri Türkiye’de devlete el koymakta olan…

Çünkü sizlerden başkası değil, ‘sivil dikta’nın nihai adımı olarak 16 Nisan’ı kurgulamış olan…

Devlete el koymakta olan sizden başkası değil.

Sakın mağduru oynamayın.

İnandırıcılıktan çok uzaksınız.

Gülünç oluyorsunuz.