Bugün sabah saatlerinde Caraş-Severin iline bağlı Reşita-Caransebeş hattı üzerinde çalışan bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken aniden yangın meydana geldi. Olay üzerine otobüste bulunan 17 yolcunun hemen tahliye edilmesi büyük bir trajediyi önledi. Otobüste yer alan yolculardan birisinin geçtiğimiz haftalarda Nadlac’ta meydana gelen trafik kazasından kurtulan kazazedelerden biri olduğu açıklandı.

Otobüs yangınında herhangi bir yaralanma olmadı. Ancak araç kısa sürede tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin motor bölümünden kaynaklandığı açıklandı.

Reşita ‘dan 8 kilometre uzaklıkta meydana gelen otobüs yangınında mahsur kalan yolcular daha sonra tahsis edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.