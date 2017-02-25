Şili diktatörü Pinochet’i deviren “Hayır” kampanyası yürüten Eugenio Garcia Ferrada’dan referandumda hayır kampanyası yürütenlere uyarı: Kuralları diktatörün koyduğu bir oyunu oynamamak gerekir. Depresif ve umutsuz olmayın. Korkarsanız insanlara özgürlük umudu vermezsiniz.

Ferrada, Pinochet’ten farklı olarak Erdoğan’ın seçimle iktidara geldiğini belirterek, “Türkiye’de yaşanan çok daha zor bir durum. Çünkü burada yasal bir görünüm var. Bu yüzden Şili’deki diktatörlüğe karşı olduğu gibi açık bir şekilde savaşamıyorsunuz. Bu yüzden legal gücü elde etmek için uğraşmak gerekiyor. Bunu başaramazsanız, saf dışı kalırsınız” dedi.

Hayır’ın olumlu mesajlarla örgütlenmesini öneren Ferrada şu önerilerde bulundu: “Hayır derken bir gelecek inşa etmemiz gerekiyor. Halka hepimiz için daha iyi bir geleceğin hayırla inşa edilebileceğini açıklamak gerekiyor. Şili’de biz öyle yaptık. Nefes alabileceğimiz bir ülke yaratacağımızı söyledik. Bu yüzden çatışma doğuran Pinochet’ye karşı galip geldik. Onun egosunu, ne kadar hırslı biri olduğunu, kişiliğinin defolarını da göstererek bir kampanya yönettik. Türkiye’de de aynı şey var. Tüm gücü tek elde toplamak isteyen bir kişinin karşısında duruyoruz.”

Türkiye’de hayır kampanyası yürütenlerin ‘depresif bir görüntü’ sergilediklerini söyleyen Ferrada şöyle konuştu: “Hayır kampanyası yürütenler depresif durumda. Bu oy kazanmak için doğru değil. Önce kampanyayı yürütenler umutlu olmalı ki, halka da aynı umudu versinler. Korktuğunuz ya da umutsuz olduğunuz zaman, insanlara özgürlük için savaşma umudu veremezsiniz. Pozitif ve sakin olunmalı. Erdoğan’ın referandumdan evet çıkmaması durumunda ülkede “iç savaş” çıkacağı kampanyası yaptığının hatırlatılması üzerine Ferrada, “Asıl çatışma bugün var. Gazetecilerin üzerindeki baskı ortada. Halkın üzerindeki baskı ortada. Hükümetin sürdürdüğü bu kampanya çok saçma. Çünkü asıl sorun şu anda yaşanıyor” dedi.