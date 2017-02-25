Ünlü boksor Muhammed Ali’nin oğlu Muhammed Ali Jr ve annesi Khalilah Camacho-Ali, Jamaica’dan ABD’ye dönüşte havaalanında sorguya çekildi. Sınır polisi Arapça ismi nedeniyle ABD vatandaşı olan Ali’yi gözaltına aldı. Saatler boyunca da müslüman olup olmadığını sordu.

Efsanevi boksör Muhammed Ali’nin, aynı adı taşıyan oğlu ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Laudardale Havaalanı’nda müslüman olduğu için saatlerce sorguya çekildi. Courier-Journal gazetesinin haberine göre 44 yaşındaki Muhammed Ali Jr ve annesi Khalilah Camacho-Ali, ‘’Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı’’ etkinlikleri çerçevesinde konuşma yapmak üzere Jamaica’ya gitti. Ailenin avukatı Chris Mancini, Muhammed Ali’nin ikinci eşi Camacho-Ali ve adını taşıyan oğlunun, ülkeye girerken ‘’Arapça’yı andıran isimleri nedeniyle’’ sınır polisi tarafından sorguya alındığını söyledi.

FOTOĞRAF KURTARDI

Camacho-Ali, sınır görevlilerine geçen yıl vefat eden eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını göstererek, ülkeye girmeyi başardı. Ancak yanında babasıyla fotoğrafı bulunmayan 44 yaşındaki Muhammed Ali Jr, uzun süren bir sorguya çekildi.

MÜSLÜMAN MISIN SORUSU

Ailenin avukatı Mancini, Ali Jr’ın iki saati aşkın bir süre boyunca gözaltına alınıp, ifade verdiğini söyledi. Polisin, Ali’ye defalarca müslüman olup olmadığını sorduğunu belirten Mancini, ‘‘Görevliler, ‘Neden bu ismi aldın?’’ demişler. Ali’nin müslüman olduğunu söylemesinden sonra nerede doğduğunu sormuşlar. Ali, 1972 yılında Philadelphia’da doğduğunu söylemiş. ABD pasaportunu göstermiş’’ dedi.

HERKES SORGULANABİLİR

ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, Courier-Journal gazetesinin konuyla ilgili sorularına, ‘’Kişisel bilgilerin korunması kanunu gereği, özel bir yolcu hakkında bilgi veremeyiz. Ancak, ABD’ye gelen her uluslararası yolcunun incelemeden geçirilmesi normaldir’’ açıklaması yaptı.

AYRIMCILIK İDDİASI

Ailenin avukatı Mancini, görevlilerin sorgulama sırasındaki tavrının ayrımcılık içerdiğini savundu. Soruların da istenen bazı cevapları almak amacıyla düzenlendiğini iddia etti. Hem Camacho-Ali hem de Ali’nin şimdiye kadar defalarca ülke dışına çıkmasına rağmen bugüne değin hiç bu tür bir sorguya alınmadığı bildirildi.

TRUMP’IN EMRİNDEN SONRA

Mancini, ‘’Ali Ailesi, yapılanların Başkan Donald Trump’ın müslümanların ülkeye girişini yasaklamak istemesiyle ilgili olduğunu düşünüyor’’ dedi. Trump, nüfusunun çoğunluğu müslümanlardan oluşan 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine yasak getiren bir kararname yayımlamış ancak bu planı yargı tarafından durdurulmuştu.

Havaalanına 20 dakikalık mesafede oturan Camacho-Ali’nin serbest bırakıldıktan sonra uzun süre etrafta dolaşarak oğlunu aradığı, bulamayınca polise başvurduğu ortaya çıktı. Ancak, polisin Gümrük ve Sınır Koruma yetkililerinin görev sahasına müdahale edemeyeceğini söylediği belirtildi. Ardından avukatını arayan Camacho-Ali’nin başına gelenler nedeniyle ‘ayrımcılık’ davası açmayı planladığı bildirildi. Avukat Mancini, ‘Uçaktan iniyorsunuz ve size dininizi soruyorlar. Bu çok açık bir ayrımcılıktır’ dedi.

MİLLİ ATLETE DE AYRIMCI MUAMELE

Geçtiğimiz haftalarda da ABD milli formasıyla olimpiyat madalyası alan İbtihaj Muhammed benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Başı kapalı olduğu ve müslüman adı taşıdığı için havaalanında sorguya alındığını açıklayan Muhammed, ‘’ABD adına olimpiyatlarda yarışıp madalya da alsam, siyahi ve müslüman olduğum için ayrımcılık yaşadım’’ demişti.