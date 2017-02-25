Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fotoğraflı gazeteyi yere seren otobüs muavini ihbar üzerine gözaltına alındı.

Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu gazeteyi otobüsün içine seren muavin, bir yolcunun ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Birgün gazetesinin haberine göre; Ankara’dan Adana’ya gitmek üzere Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket etmeye hazırlanan otobüsün muavini, ıslak olan paspasın üzerine gazete serdi. Gazetenin üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafının olduğunu gören bir yolcu, “Bunu yere sermeyin, üzerinde Cumhurbaşkanı’nın resmi var” diyerek itiraz etti ve tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından otobüs terminalden çıktı.

Ankara’dan ayrıldıktan bir süre sonra otobüs, Tuz Gölü yakınlarında polis tarafından durduruldu. Polis, muavini otobüsten indirerek ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Bir süre bekleyen otobüs, yeni bir muavinin gelmesinin ardından yoluna devam etti. Gözaltına alınan muavinden ise haber yok.