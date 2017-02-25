[Taşlama: Bekir Salim]

Başkanlık yarışına katılmaya karar verdim. İşte vaatlerim(*):

Başkan seçilirsem eğer ülkeye,

Abuk sabuk hayal kurmayacağım.

Şunları yapacam, edecem diye,

Nutuk atıp sizi yormayacağım.

Başkanlık işinin kolay yönleri;

Yol, su, metro filan rutin yanları,

Herkes iyi kötü yapar bunları,

O yüzden üstünde durmayacağım.

Adalet her işin başı illâki,

Benim vicdanımın en ağır yükü,

Aynı mahallede Veli’ ye iki,

Ali’ ye on emsal vermeyeceğim.

Alkışa, varlığa, süse kanarak,

Yanılıp kendimi bir şey sanarak,

Verdiğiniz oyla havalanarak,

Sizi sinek gibi görmeyeceğim.

Kiminin bir batman kir yüzlerinde,

Kiminin gıllıgış var izlerinde,

Ben bu siyasetin dehlizlerinde,

Başınıza çorap örmeyeceğim.

Bir evham, bir korku, bir suizanla,

Saldırıp bin türlü hain planla,

Hakaret, iftira, yalan dolanla,

Kimsenin kalbini kırmayacağım.

Kardeş Abdurrahman, Abdürrahim’i,

Düşman ilân edip, daha vahimi,

Ekip gönüllere nefret tohumu,

Masum insanları germeyeceğim.

Çoluk çocuğa kim tecavüz eyler?

Kadına ilişmek olur mu beyler?

Gasp, İşkence zaten hayvanca şeyler,

Hiç o konulara girmeyeceğim.

Ülkenin altını üstüne katıp,

Yüz bin aileyi sokağa atıp,

Sonra, “Müslümanım” diye dem tutup,

Poz için Kâbe’ye varmayacağım.

Mizana çıkılmaz kul hakkı ile,

Bu konu çok hassas, gelmez tevile,

Allah’ın izniyle, rüyamda bile,

Harama elimi sürmeyeceğim.

Salim der ki, yalan büyük denaet,

Söz verip durmamak asıl ihanet,

Bu güç, kudret bana sizden emanet,

Onunla sizleri vurmayacağım.

(*) Ufak bir dokunuşla belediye başkanlığı için yaptığım seçim vaatlerimi başkanlığa çevirdim…

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USTA SÖZÜ

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma,

Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir…

Ziya Paşa

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BİR DÖRTLÜK

Yazıp oynadılar tiyatro darbe,

Soktular ülkeyi korkunç bir harbe.

Gencecik çocuklar niye ölüyor?

Bizim Suriye’de neyimiz var be!

Bekir Salim

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DÖRTLÜK TAMAMLAMA

Bu hafta dörtlük tamamlamaya cevap Abdullah Yasir Kardeşimizden… Tebrik ederim.

Oğul, kulağına küpedir sözüm;

Zalimden korkup da lâl olmayasın.

Dostlarına destek ol iki gözüm,

Basınca kırılan dal olmayasın.

(TR724)