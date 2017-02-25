Başbakan Sorin Mihai Grindeanu, özel eğitimde Romanya’nın gururu olan Lumina Eğitim Kurumları yetkililerini tebrik etti.

Yaklaşık 20 yıldan fazladır Romanya’ya eğitimde örnek başarılar kazandıran Lumina Eğitim Kurumları’nı büyük bir takdir ve övgüyle karşıladığını belirten Başbakan Grindeanu, Lumina Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fatih Göktaş’a gönderdiği tebrik mesajında “Eğitimdeki kalkınma ve performansı ile Romanya Eğitim Sistemine yaptığınız katkı ve destekleriniz için teşekkür ederim.” dedi.

AP PARLAMENTERİNDEN LUMİNA EĞİTİM KURUMLARINA NEZAKET ZİYARETİ

Romanya’yı Avrupa Birliği’nde temsil eden AP Parlamenteri Norica Nicolai da geçtiğimiz günlerde Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) kampüsünü ziyaret etti. Lumina Eğitim Kurumu yöneticileri tarafından karşılanan Nicolai, bir süre modern eğitim kampüsü ve sınıflarda incelemelerde bulundu. Okula hayranlığını “çok etkileyici” sözleri ile değerlendiren AP Parlamenteri Nicolai, okul yetkililerine teşekkür etti.

AP Parlamenteri, ziyareti sırasında; ayrıca, demokrasi, Brexit, ABD seçimleri ve AB’nin geleceği gibi bölgesel konularla ilgili öğrencilere hitap etti.

Merak ettikleri konularda AP parlamenterine soru sorma fırsatı bulan öğrencilerin bilgi birikimi Nicolai’yı hem şaşırttı hem sevindirdi.