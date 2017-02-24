Rus basınına konuşan Orhan Pamuk, Columbia Üniversitesi’nde ders vermesi nedeniyle New York’ta yaşadığını hatırlatarak, Türkçeyi özlediğini ve Türkiye’yi kaybetmek istemediğini söyledi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türkiye’deki durum ve Türkçe özlemine ilişkin duygularını paylaştı. Rus basınına konuşan Pamuk, halen yaşmakta olduğu New York’ta, bazen kendisini yalnız hissettiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Eğer eşim Türkiye’de ise, bu durumda ben 10 gün kimseyle Türkçe konuşmuyorum. Ve bu durumda roman, tek Türkçe konuştuğum mekan oluyor. Ama ben üzülmüyorum, eşimle telefonla konuşabiliyorum.”

Yurtdışında yaşamayı düşünüp düşünmediği sorulan Pamuk, “Bazen bana, ‘Türkiye’de bu kadar gergin bir siyasi durum var. New York’a taşınmak gibi bir niyetiniz var mı?’ diye soruyorlar. Ama ben insanların Türkçe konuştuğu ülkede yaşamak istiyorum. Ben Türkiye’yi kaybetmek istemiyorum. Bu benim için önemli. Akademik dergiler için bir kaç kez İngiliz dilinde makaleler yazdım. Ama yok, ben Türkçeyi özlüyorum” diye konuştu.