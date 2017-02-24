Bünyesinde yüzlerce sporcunun yer aldığı “Lumina Wolves” kulübünün resmi açılışı, düzenlenen kalabalık bir törenle gerçekleştirildi. Kulüp açılış törenine bir video mesajı ile iştirak eden dünyaca ünlü NBA oyuncusu Enes Kanter, Lumina Wolves basketbol kulübüne ve genç oyunculara başarılar diledi. Kanter’in mesajı büyük alkış aldı.

ICHB Colentina kumpüsünde düzenlenen açılış törenine, çok sayıda spor adamı, eğitimci ve genç sporcular katıldı.

ROMANYA BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI PĂUN: “ALTYAPISI SAĞLAM ÖRNEK BİR PROJE”

Romanya Basketbol Federasyonu Başkanı Horia Păun, törende yaptığı konuşmada, gençlerimize böyle örnek bir eğitim-antrenman ortamı sağlayan, altyapısı sağlam “Lumina Wolves” kulübünün açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu kaydetti.

“Bu, gençlerimizi ve geleceğimizin basketçilerini yetiştirecek mükemmel bir proje” diyen Bükreş Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcisi Ștefan Săndulache da yaptığı konuşmada “alanında tek ve örnek bir kulüp” diye nitelendirdiği Lumina Wolves Basketbol Kulübü yönetici ve genç basketçilere başarılar diledi.

LUMINA WOLVES BASKETBOL KULÜBÜ NASIL DOĞDU?

Romanya’da 20 seneden fazladır eğitim alanında yakaladığı; kalite, başarı ve yenilikçi anlayışı ile adından söz ettiren Lumina Eğitim Kurumları, bu tecrübesini şimdi spor alanında da değerlendirerek ülkeye yeni değerler katmayı hedefliyor.

Kurum, bu çerçevede Bükreş’teki Asociația Club Sportiv 4 Wolves ve Clubul Sportiv Școlar 4 ile işbirliğine giderek “Lumina Wolves Basketbol Takımı” adı altında yeni bir kulüp olarak faaliyet gösterilmesi kararlaştırıldı.

Lumina Wolves, Romanya’nın değerlerine yatırım yapmaya devam ederek spor alanında da başarılı gençlere şans tanımayı hedefliyor.

Bünyesinde yüzlerce genç basketbolcunun mücadele ettiği kulüp, Romen sporseverlere yeni bir heyecan ve gurur yaşatacak.