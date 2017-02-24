Melih Gökçek, “Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Halk deneyimli, vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akit gazetesinin gündeme getirdiği “ikinci darbe” iddiasıyla ilgili olarak dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Subayların bir kalkışma içinde olması durumunda erlerin buna karşı çıkacağını söyleyen Gökçek, “Çünkü 15 Temmuz’a katılan milyonların birçoğu bugün erat. Yani darbe nedir bilirler. İnan olsun orada darbecileri indirirler” ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Melih Gökçek şöyle devam etti:

“Hadi binde bir ihtimal sokağa çıktılar. Bu kez halk deneyimli. Vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış. Yapılan iş doğru değil ama realite bu. Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Sokağa çıkacak darbeci aklını peynir ekmekle yemedi. Üçüncüsü her yerde tedbir alındı. Uçak veya helikopterler hemen vurulup indirilir.”